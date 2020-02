Fünfjahreswertung: Österreich kriecht vor

GEPA pictures/ Manfred Binder

Aktuell liegt Österreich in der Fünfjahreswertung der UEFA auf dem zwölften Platz, der mit einem Vorsprung von 4,575 Punkten auf Dänemark dahinter abgesichert ist. Nach vorne konnte man dank dem LASK zumindest ein wenig auf die Türkei und den wichtigen elften Platz gutmachen.

0,675 Punkte hatte Österreich vor dem gestrigen Europa-League-Spieltag Rückstand auf den elften Platz der UEFA Fünfjahreswertung, den aktuell die Türkei einnimmt. Trotz der Niederlage von Salzburg und dem Remis des LASK, schrumpfte der Abstand ein klein wenig auf 0,475 Punkte, weil mit İstanbul Başakşehir F.K. auch der einzige türkische Vertreter eine Niederlage hinnehmen musste. Der elfte Platz ist somit noch möglich zu erreichen und das wäre nicht allzu schlecht, da die Top Ten der Wertung einen Fixplatz für die Gruppenphase der Champions League haben, meist aber der Sieger der Königsklasse sich ohnehin über die Liga für den Bewerb qualifiziert. In diesem Fall profitiert dann der Elfte davon.

Platz zehn zu weit weg

Bereits in diesem Jahr profitierte Salzburg durch dieses Erbe des Champions League-Gruppenplatzes und trat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Königsklasse an. Sollte man dieses Jahr die Türkei noch überholen, winkt auch in der Saison 2021/22 ein Ticket für die CL-Gruppenphase. Platz zehn scheint nach den gestrigen Ergebnissen zu weit entfernt, der Abstand auf die Ukraine beträgt schon beachtliche 1,575 Punkte, da mit Shakhtar Donetsk der einzige Vertreter sein Heimspiel gegen Benfica gewann.

Um wirklich noch eine Chance zu haben, müsste also Salzburg sein Heimspiel gegen Frankfurt mindestens mit 3:0 gewinnen oder der LASK bei einem Ausscheiden der "Bullen" mindestens vier Siege noch holen, während die Ukraine punktlos bleibt. Nicht unmöglich, aber auch nicht das wahrscheinlichste Szenario.

