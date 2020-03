Legendäre EC-Partien der letzten 30 Jahre

GEPA pictures (2)

Austria Salzburg und Rapid sorgten Mitte der 1990er-Jahre in Europa für Aufsehen

Immer wieder haben Klubs aus Österreich in den Europacupbewerben für Aufsehen gesorgt. Wir haben die legendärsten Auftritte rot-weiß-roter Mannschaften in den letzten 30 Jahre ausgegraben.

Während es am vorläufigen Höhepunkt der Corona-Krise ungewiss ist, wie es in Champions League und Europa League - oder im Fußball überhaupt - weitergeht, möchten wir unsere Leser in diesen schwierigen Zeiten mit einem Blick in die Vergangenheit ein bisschen in Nostalgiestimmung versetzen.

Die nicht mehr ganz Jungen unter uns können sich bestimmt noch gut an den ein oder anderen Europacupfight österreichischer Klubs in der Vergangenheit erinnern. Für die jüngeren Semester bietet die folgende Diashow die Gelegenheit, ihre Kenntnisse über einen wichtigen Teil der rot-weiß-roten Fußball-Geschichte aufzufrischen

Viel Spaß beim Durchklicken!

Diashow: Legendäre Europacup-Schlachten von Österreichs Klubs

Spieldaten der legendären Europacuppartien

Liverpool FC - Red Bull Salzburg (2020)

Borussia Mönchengladbach - Wolfsberger AC (2020)

Borussia Dortmund - Red Bull Salzburg (2018)

Red Bull Salzburg - SS Lazio (2018)

Ajax Amsterdam - Rapid Wien (2015)

Viktoria Pilsen - Rapid Wien (2015)

Ajax Amsterdam - Red Bull Salzburg (2014)

Austria Wien - Dinamo Zagreb (2013)

Rapid Wien - Aston Villa (2009, 2010)

Rapid Wien - Hamburger SV (2009)

Athletic Bilbao - Austria Wien (2005)

Real Zaragoza - Austria Wien (2005)

Rubin Kazan - Rapid Wien (2004)

FC Pasching - Werder Bremen (2003)

Sturm Graz (CL 2000/2001)

Rapid Wien - 1860 München (1997)

Rapid Wien - Sporting Lissabon (1995)

Paris Saint-Germain - Rapid Wien (1996)

AC Milan - Austria Salzburg (1994)

Eintracht Frankfurt - Austria Salzburg (1994)

Inter Mailand - Austria Salzburg (1994)

David Mayr