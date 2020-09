Ex-Rapid-Kapitän Schwab träumt weiter von CL

Agenturfoto via www.imago-images.de

Stefan Schwab und seinem Team fehlt nur noch eine Hürde, um die Champions League zu erreichen

Während Rapid auf dem Weg in die Champions-League gescheitert ist, hat mit Stefan Schwab der Ex-Kapitän der Wiener nach wie vor die Chance, in die "Königsklasse" einzuziehen. PAOK Saloniki qualifizierte sich mit dem Salzburger im Mittelfeld dank eines 2:1-Heimsiegs gegen Benfica Lissabon für das Ende September in Hin- und Rückspiel ausgetragene Play-off. Gegner dort ist der FK Krasnodar.

Dimitris Giannoulis (64.) und Andrija Zivkovic (76.) sorgten für die Entscheidung. Den favorisierten Portugiesen gelang durch Rafa Silva (95.) nur der Anschlusstreffer. Benfica steigt in die Gruppenphase der Europa League um.

Schwab spielt durch

Stefan Schwab spielte bei PAOK die gesamten 90 Minuten im Mittelfeld durch und sah in der 79. Minute Gelb. Auch beim Ligadebüt durfte der Ex-Rapid-Spieler von Spielbeginn weg ran. In der nächsten Playoff-Runde, die wieder mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, trifft PAOK auf den Dritten der russischen Liga, FK Krasnodar.

apa/red