Fragen und Antworten zur CL-Auslosung

Die Champions-League-Gruppenphase wird am Donnerstag ausgelost

Wie läuft die Gruppenauslosung der Champions League am Donnerstag ab? Wie sieht die Topfeinteilung aus? Welche Probleme bereitet die Corona-Pandemie der europäischen Königsklasse? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen im Überblick.

Am 20. Oktober startet die europäische Fußballelite in die Gruppenphase der Champions League. Die Vorrunden-Pools werden am Donnerstag ab 17:00 Uhr in Genf ausgelost.

Außerdem werden in diesem Rahmen auch Europas Fußballer und Fußballerin des Jahres sowie die Trainer der abgelaufenen Saison bei Männern und Frauen ausgezeichnet.

Champions League: Wie läuft die Gruppenauslosung ab?

Die 32 qualifizierten Teams werden wie üblich auf acht Vierergruppen verteilt. Dabei liegt jedes Team in einem der vier Lostöpfe, die sich aus der UEFA-Fünfjahreswertung ergeben. Durch den Triumph im August ist der FC Bayern als Topteam im ersten Topf gesetzt.

Topf 1: Bayern München, Real Madrid, FC Liverpool, FC Sevilla, Juventus Turin, Paris St. Germain, Zenit St. Petersburg, FC Porto

Topf 2: FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, FC Chelsea, Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund

Topf 3 und 4: Dynamo Kiew, RB Leipzig, Inter Mailand, Olympiakos Piräus, Lazio Rom, Atalanta Bergamo, Lokomotiv Moskau, Olympique Marseille, Club Brügge, Borussia Mönchengladbach, İstanbul Başakşehir, Stades Rennes, Ferencváros Budapest

Dazu kommen am Mittwochabend noch drei Teams aus den Playoffs, in denen Österreichs Meister Red Bull Salzburg in Wals-Siezenheim einen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel gegen Maccabi Tel Aviv verteidigt. Die Rangfolge ergibt sich aus dem UEFA-Klub-Koeffizienten. Deshalb ist Leipzig in Topf 3 gesetzt, Gladbach in Topf 4.

UEFA-Ehrungen: Die Kandidaten und Kandidatinnen

Im Rahmen der Auslosung kürt die UEFA Spieler und Spielerin des Jahres sowie die Trainer des Jahres bei Männern und Frauen. Zur Wahl stehen unter anderem die Bayern-Profis Manuel Neuer und Robert Lewandowski sowie deren Quadruple-Coach Hansi Flick, der sich mit Liverpools Jürgen Klopp und Leipzigs Julian Nagelsmann misst.

"Ich gehe nicht davon aus, dass ich diese Wahl gewinnen werde", sagte Nagelsmann mit Blick auf seine Konkurrenz. Bei den Frauen sind unter anderem Stürmerin Pernille Harder (zuletzt VfL Wolfsburg, jetzt FC Chelsea) und Wolfsburgs Trainer Stephan Lerch nominiert.

Gibt es Probleme aufgrund der Corona-Pandemie?

Die in weiten Teilen Europas steigenden Corona-Zahlen sorgten spätestens beim Supercup im ungarischen Risikogebiet Budapest für Bauchschmerzen bei einigen Klubfunktionären. "Wenn wir am Mittwoch in der Champions League in einem Risikogebiet antreten, was wahrscheinlich bei mehr als der Hälfte der beteiligten Großstädte der Fall sein wird, dann sollten die Grundlagen dafür geschaffen sein, dass wir anschließend samstags in der Bundesliga wieder spielen dürfen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc der "FAS". Noch gibt es keine entsprechenden Richtlinien.

Wie sieht der weitere Fahrplan aus?

Bis zum 9. Dezember soll die Gruppenphase mit annähernd wöchentlichen Spieltagen abgeschlossen sein. Laut dem eng gestrickten Zeitplan der UEFA startet die K.o-Phase nach dem Jahreswechsel am 16. Februar mit den Achtelfinali und endet mit dem Finale am 29. Mai im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion.

