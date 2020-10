Österreich gegen Griechenland seit 1993 sieglos

GEPA pictures/ Philipp Brem

ÖFB-Kapitän Baumgartlinger

Mit einem Unentschieden und drei Niederlagen ist Österreichs Bilanz gegen Griechenland in den letzten 27 Jahren deutlich negativ.

Österreichs Nationalmannschaft wartet vor dem Testspiel am Mittwoch (20:30 Uhr) im Klagenfurter Wörthersee-Stadion gegen Griechenland seit 1993 auf einen Sieg über die Hellenen. In den jüngsten vier Duellen mit dem Europameister von 2004 setzte es jeweils in Freundschaftspartien bei einem Unentschieden gleich drei Niederlagen, der bisher letzte Erfolg gelang beim 2:1 am 10. März 1993 in Wien.

>> Liveticker: Österreich gegen Griechenland

Die ÖFB-Gesamtbilanz gegen die Nummer 53 der FIFA-Weltrangliste - Österreich rangiert auf Platz 27 - ist mit drei Siegen, fünf Remis und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 16:19 leicht negativ. Nur die ersten beiden Kräftemessen waren Bewerbsmatches: 1967 gab es in der EM-Qualifikation ein 1:4 in Athen und ein 1:1 in Wien.

apa