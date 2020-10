Dabbur mit Jubiläumstor bei Hoffenheim-Sieg

Jan De Meuleneir via www.imago-images.de

Munas Dabbur traf erneut für Hoffenheim

Der ehemalige Salzburger Munas Dabbur setzte beim 4:1-Auswärtssieg von TSG Hoffenheim bei KAA Gent den Schlusspunkt, fixierte nach Vorarbeit von ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner den Endstand.

Für Dabbur war es bereits das 20. Europa-League-Tor im 44. Einsatz - 14 davon erzielte er für die Salzburger. Neo-Papa Florian Grillitsch steuerte bei den Kraichgauern auch ein Tor zum Erfolg bei. Stefan Posch verschuldete einen Elfer.

Fuchs bei Leicester im Einsatz

Leicester siegte dank Treffer von Jamie Vardy (18./Elfmeter) und Hamza Choudhury (39.) bei einem Gegentreffer von Muamer Tankovic (49.) und liegt in der Gruppe G ex aequo mit Braga (2:1 in bei Luhansk) an der Spitze. Christian Fuchs spielte durch.

Tottenham hat in der Europa-League-Gruppe J des LASK eine überraschende 0:1-Niederlage bei Royal Antwerpen bezogen. Der andere Londoner Großclub, Arsenal, gab sich in der Rapid-Gruppe hingegen keine Blöße: Im britischen Duell gegen den irischen Club Dundalk setzten sich die "Gunners" mit 3:0 durch. Eddie Nketiah (42.) Joe Willock (44.) und Nicolas Pepe (46.) machten binnen fünf Minuten alles klar und Arsenal wie Molde (1:0 gegen Rapid) zum makellosen Team in Pool B.

Nullnummer für Schwab und Murg

In Gruppe E kam PAOK Saloniki mit Stefan Schwab und Thomas Murg (bis 69.) nicht über ein torloses Remis bei Granada hinaus. Die drittplatzierten Griechen stehen mit zwei Punkten schon etwas unter Druck, da Eindhoven bei auch Omonio Nikosia spät 2:1 gewann.

Für Bayer Leverkusen setzte es nach dem Traumstart gegen OGC Nice (6:2) in Prag einen Rückschlag. Gegen Slavia Prag zog die 70 Minuten in Unterzahl spielende Werkself mit den durchspielenden Defensivspielern Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragović mit 0:1 den Kürzeren. Peter Olayinka (80.) heißt der Goldtorschütze für die in Pool C nun ebenfalls bei drei Punkten haltenden Tschechen, deren Liga derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie pausiert. In Gruppe A gelang ZSKA Sofia mit einem 0:0 bei AS Roma ebenfalls eine Überraschung.

red/apa