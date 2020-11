Baumgartner fehlt ÖFB-Team gegen Norwegen

APA (AFP)

Christoph Baumgartner befindet sich weiter in Quarantäne

Das österreichische Nationalteam wird auch im letzten Gruppenspiel der Nations League B ohne Christoph Baumgartner auskommen müssen. Der Mittelfeldspieler von der TSH Hoffenheim befindet sich wegen zahlreicher Corona-Fälle bei seinem Klub weiter in Quarantäne und wird somit eine weitere Partie für das A-Nationalteam verpassen.

Länderspieldebüt Anfang September

Baumgartner feierte erst Anfang September sein Länderspieldebüt für das österreichische A-Nationalteam und erzielte in seinen bisherigen fünf bereits zwei Tore und legte zudem zwei Treffer vor. Seinen letzten ÖFB-Einsatz hatte der 21-jährige Hoffenheim-Legionär beim knappen 1:0-Auswärtssieg in Rumänien Mitte Oktober.

Auch in der aktuellen Saison ist Christoph Baumgartner bei seinem Stammklub Hoffenheim gesetzt, kam bisher in allen sieben Bundesligaspielen zum Einsatz und steuerte dabei zwei Assists bei. In der Europa League war der flexible Mittelfeldspieler in drei Einsätzen bislang einmal erfolgreich und legte zudem zwei Tore vor.

