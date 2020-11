Die Wölfinnen sind bereit für nächsten Kracher

GEPA pictures/ Walter Luger

Die SKN St. Pölten Frauen setzten einen Meilenstein

"Wie eine große Familie" feierten die SKN St. Pölten Frauen "gemütlich mit allen HelferInnen" (unter Einhaltung der Covid-Verordnungen) ihren 1:0-Heimerfolg über CSKA Moskva im großen VIP-Saal der NV Arena. Die "Wölfinnen" wollen allerdings auch im Hauptbewerb noch kraftvoll zubeissen.

Im März fiel der Balken: Die Frauen-Bundesliga wurde (quasi zur Halbzeit) abgebrochen und es war gar nicht sicher, ob Tabellenführer SKN St. Pölten überhaupt sein Europacup-Ticket bekommt.

Jetzt steht Österreichs längst bestätigter Meister in der UEFA Women's Champions League in der Hauptrunde. Kapitänin Jasmin Eder und Co. haben in der Quali den kroatischen Meister KFF Mitrovica und den russischen Meister CSKA Moskva (Moskau) eliminiert. Ohne Gegentor! Und in der Bundesliga tragen die "Wölfinnen" zur Halbzeit mit neun Siegen aus neun Spielen auch wieder eine blütenweiße Weste.

Vom 1:0-Erfolg gegen CSKA werden vor allem die Coolness von Eder am Elferpunkt ("Ich wollte es unbedingt machen.") und der Elan, den Joker Mateja Zver nach der Pause mitbrachte, in Erinnerung bleiben.

"Für mich ist sie ein Phänomen. Sie spielt schon seit Jahren auf einem ganz anderen Level. Nach ihrer Erkrankung ist sie noch nicht bei hundert Prozent, aber wir sind unfassbar froh, dass sie schon wieder bei der Mannschaft ist", schwärmte Eder über ihre 32-jährige Kollegin im "ORF".

Ein Kracher fast vorprogrammiert

Die Hauptrunde der besten 32 Klubs wird Dienstag gelost. Unter anderem steigen Titelverteidiger Olympique Lyon, Vorjahresfinalist VfL Wolfsburg und Bayern München (mit Sarah Zadrazil und Carina Wenninger) ein. Die SKN Frauen sind ungesetzt.

"Den Aufstieg haben sich die Mädels redlich verdient", versichert die sportliche Leiterin Liese Brançao (Bild) gegenüber weltfussball. Es gelte jetzt die Ausosung abzuwarten und dann (im Hin- und Rückspiel im Dezember) wieder alle Kräfte zu mobiliseren: "Wir möchten uns wieder bestmöglich präsentieren."

Neulengbach setzte die "Benchmark"

Die österreichische "Benchmark" in der Champions League der Frauen hat übrigens SV Neulengbach dgesetzt. 2013 kamen Manuela Zinsberger, Nina Burger und Co. nach Siegen Apollon Limassol und Konak Belediyesi GSK bis ins Viertelfinale.

Dort machten sie dann Bekanntschaft mit der vielleicht besten Fußballerin aller Zeiten, Marta, sammelten aber auch jede Menge hilfreiche Erfahrungen für ihre weiteren Karrieren.

