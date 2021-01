Grüll: "Will jeder Spieler irgendwann hinkommen"

GEPA pictures/ Manfred Binder

Zaubert Marco Grüll künftig in Wien-Hütteldorf?

Wechselt Marco Grüll noch im Wintertransferfenster oder doch nicht? Sah es lange nach einem Transfer des Rieder Spielmachers zu Red Bull Salzburg aus, ist nach dem temporären Rückzieher des Meister nun der SK Rapid der Favorit auf eine Verpflichtung des 22-jährigen Offensivspielers.

>> Die Vereinsstatistik von Marco Grüll in der weltfussball-Datenbank

Die Gerüchte um einen Abgang von Marco Grüll von der SV Ried halten sich nun schon seit Wochen und Monaten hartnäckig. Nachdem es im Sommer mit keinem Wechsel klappte, wurde in den Medien immer wieder über ein bestehendes Interesse von Rapid und Red Bull Salzburg am 22-jährigen Offensivspieler berichtet. Die Salzburger bestätigten dies auch, doch machten nun im Jänner klar, dass ein Transfer in diesem Winter aber nicht passieren wird. Das ruft den SK Rapid Wien auf den Plan, die bereits im vergangenen Sommer Gespräche mit Marco Grüll führten, wie der 22-Jährige im Interview mit weltfussball bestätigte.

"Da will jeder Spieler irgendwann hinkommen"

Vor wenigen Tagen äußerte sich auch Rapid-Coach Didi Kühbauer zur Personalie Marco Grüll und meinte, dass ihm so ein Spieler "extrem taugen würde". Nach dem Spiel gegen die Admira nahm der gebürtige Salzburger bei "Sky" nun selbst zu den Abgangsgerüchten Stellung: "Es ist noch nichts entschieden, es ist alles offen, solange ich da bin, stehe ich zu 100 Prozent zum Verein. Es gibt für jeden eine gute Lösung und es muss für jeden passen. Sportlich gesehen ist Rapid eine super Adresse für mich."

Mit fünf Toren und zwei Assists in 14 Spielen zählt Marco Grüll bei der SV Ried zu den absoluten Leistungsträgern, nachdem er bereits in der Vergangenheit in der 2. Liga für die Innviertler ein ganz wichtiger Faktor war. Ein Wechsel zu einem Topklub wie Rapid wäre da der nächste logische Schritt, wie Grüll sagt: "Rapid ist einer der größten Vereine in Österreich, da will jeder Spieler irgendwann hinkommen. Natürlich freut mich, dass der Didi Kühbauer sowas sagt. Ich muss mich trotzdem auf meine Leistungen konzentrieren und versuchen das Drumherum so gut wie möglich auszublenden, es ist nicht immer leicht."

Unsere #Wikinger und der FC Flyeralarm Admira teilen sich die Punkte! pic.twitter.com/1I2VWdTRSd — SV Ried 1912 (@svried1912) 30. Januar 2021

Auch Rieds Geschäftsführer Rainer Wöllinger bestätigt bei "Sky" Gespräche mit den "Gün-Weißen" aus Wien-Hütteldorf: "Es laufen Gespräche, mal schauen, wie sie ausgehen werden. Es gibt gute Gespräche, die noch ein bisschen brauchen. Es gibt ein paar Faktoren, die noch abzuklären sind, mal schauen, wie Rapid das sieht. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir eine gute Lösung finden werden."

Auch Grüll selbst will noch nicht allzu viel verraten: "Es ist meine erste Bundesliga-Saison, sicher ist es viel, aber ich muss es ausblenden können. Wir haben Gespräche geführt, die finalen Sachen müssen noch geklärt werden." Viel Zeit dafür bleibt Rapid nicht mehr, im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Marco Grüll aus, sollte man jetzt nicht zuschlagen, werden die Karten später wieder neu gemischt.

red