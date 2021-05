Hummels spürt nach DFB-Comeback Genugtuung

Patrick Scheiber

BVB-Star Mats Hummels ist zurück im Kreis der Nationalmannschaft

BVB-Star Mats Hummels und Basketball-Legende Dirk Nowitzki sind seit ein paar Jahren befreundet und verfolgen die Karrieren des anderen mit großem Interesse. Den Pokalsieg von Borussia Dortmund sah der in Dallas lebende Nowitzki aber nicht live.

"Da war irgendwas mit den Kids. Ich hab's aber dann mitbekommen und Mats gratuliert. Wir hatten vor einigen Wochen über Whatsapp drüber gesprochen, dass es gerade nicht so gut lief bei Dortmund, und wenn du dann eine Saison doch noch so abschließt, ist das natürlich ein Wahnsinn. Ich freu mich total für ihn", sagte Nowitzki in einem Doppel-Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Die Bundesliga-Spiele verfolge er auch wegen seiner Kinder in den Netzwerken. "Bei einem wichtigen Champions-League-Spiel, für uns hier am Nachmittag, da bin ich schon eher dabei", betonte Nowitzki.

Gefreut hat sich der einstige NBA-Star auch über die Entscheidung von Bundestrainer Joachim Löw, Hummels für die anstehende EM in die Nationalmannschaft zurückzuholen. "Mats, Glückwünsche auch von mir, nach Dortmund und an dich", sagte Nowitzki.

Was BVB-Star Hummels "echt froh" macht

Wenig überraschend sprüht Hummels bereits vor Tatendrang. "Ich freu mich, definitiv! Vor allem darüber, dass sich Leistung und harte Arbeit auszahlen. Wenn du Arbeit investierst im Leben, dann wirst du dafür belohnt. Das zu sehen, dass das immer wieder so stimmt, das macht mich echt froh", hob der Dortmunder Routinier hervor.

Nach der Horror-WM 2018, gefolgt von extrem enttäuschenden Leistungen in der Nations League, hatte Löw ein prominentes Trio um Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng aussortiert.

Zweieinhalb Jahre später folgte der Rückzieher: Sowohl Hummels als auch Müller zählen zum Aufgebot für das paneuropäische Turnier - einzig Boateng blieb außen vor.