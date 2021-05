Österreich noch ohne Sieg bei EM-Endrunden

APA

Das 0:0 gegen Portugal 2016 als bisher größter "Erfolg"

Österreichs Männer haben bei Europameisterschaften bisher noch keinen Sieg eingefahren. Bei den beiden bisherigen Teilnahmen 2008 und 2016 gab es für das ÖFB-Team in insgesamt sechs Spielen lediglich zwei Remis und vier Niederlagen. Bei der Heim-EM 2008 kam als Gruppendritter hinter Kroatien und dem späteren Finalisten Deutschland das Aus. 2016 in Frankreich war als Gruppenletzter hinter Ungarn, Island und Portugal Endstation.

>> Liveticker: Österreich gegen Nordmazedonien

Der einzige Punktgewinn der damals von Marcel Koller betreuten Mannschaft war vor fünf Jahren mit einem 0:0 gegen den späteren Europameister Portugal gelungen. 2008 schrieben die Österreicher nur gegen Polen an. Ivica Vastic versenkte in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 1:1. Der zweite ÖFB-Torschütze der EM-Geschichte ist Alessandro Schöpf. Der Tiroler traf zum Abschluss des enttäuschenden Turniers 2016 beim 1:2 gegen Island. Das Gesamt-Torverhältnis des ÖFB-Teams in EM-Spielen lautet 2:7.

Die sechs bisherigen Spiele Österreichs bei EM-Endrunden (Bilanz: 0 Siege, 2 Remis, 4 Niederlagen - Torverhältnis 2:7):

8. Juni 2008, Wien: Österreich - Kroatien 0:1 (0:1). Tor: Modric (4./Elfer)

12. Juni 2008, Wien: Österreich - Polen 1:1 (0:1). Tore: Vastic (93./Elfer) bzw. Roger Guerreiro (30.)

16. Juni 2008, Wien: Österreich - Deutschland 0:1 (0:0). Tor: Ballack (49.)

14. Juni 2016, Bordeaux: Österreich - Ungarn 0:2 (0:0). Tore: Szalai (62.), Stieber (87.). Gelb-Rot Österreich: Dragovic (66.)

18. Juni 2016, Paris (Prinzenpark): Österreich - Portugal 0:0

22. Juni 2016, Paris/St. Denis: Österreich - Island 1:2 (0:1). Tore: Schöpf (60.) bzw. Bödvarsson (18.), Traustason (94.). Vergebener Elfmeter Österreich: Dragovic (37.)

apa