Arnautović vor EM: "Sieht sehr gut aus"

APA/GEORG HOCHMUTH

Marko Arnautović ist mit seiner Genesung zufrieden

Marko Arnautović hat die Bedenken um seine Fitness vor der anstehenden EM zerstreut. "Ich hatte heute noch eine Behandlung beim Physiotherapeuten vom Nationalteam, es sieht sehr gut aus", sagte der China-Legionär, der zuletzt an einer Muskelzerrung laborierte, am Dienstag nach seiner Rückkehr nach Österreich in einem ORF-Beitrag.

Bei der kommenden Endrunde will der 32-jährige Wiener vorangehen. "Natürlich ist es so, dass ich jetzt einer der ältesten und auch eine Führungsperson bin und natürlich die Mannschaft führen möchte." Sein Vertrag bei Shanghai Port läuft noch bis 31. Dezember 2022, die Karriere müsse in China nicht enden, ließ Arnautović durchblicken: "Ich traue mir jede Liga zu."

Ob er zu Bologna FC, West Ham oder Crystal Palace wechseln wird, ließ sich Arnautović bei "Willkommen Österreich" nicht entlocken. Seinen mitgebrachten Gin tranken nur die Moderatoren Dirk Stermann und Christoph Grissemann; Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck gustierte angeblich hinter den Kulissen.

Kicken möchte Arnautović noch so lange es sein Körper auf höchsten Niveau zulässt. Auf Nachrage meinte er, dass es sich bis 37 Jahre vielleicht ausgehen könnte.

apa/red