Deutsche Gruppe: Armenien bleibt ungeschlagen

Hrach Khachatryan via www.imago-images.de

Armeniens Mkhitaryan spielte einst für den BVB

Überraschungsteam Armenien bleibt in der deutschen Gruppe der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft ungeschlagener Spitzenreiter.

Die Mannschaft um Stürmerstar Henrikh Mkhitaryan kam bei DFB-Schreck Nordmazedonien zu einem 0:0 und liegt mit zehn Punkten aus vier Spielen vor Deutschland (9), das am Donnerstag 2:0 gegen Schlusslicht Liechtenstein gewann, auf Platz eins.

Für Armenien, am Sonntag (20:45 Uhr) in Stuttgart nächster Gegner der deutschen Mannschaft, kam neben dem Ex-Dortmunder Mkhitaryan der Hoffenheimer Sargis Adamyan im Sturm von Anfang an zum Einsatz. Nordmazedonien mit dem Neu-Schalker Darko Churlinov in der Startelf ist Gruppendritter (7). Im März hatte das Team überraschend bei der DFB-Elf 2:1 gewonnen.

Island, das am Mittwoch (20:45 Uhr) in Reykjavik auf Deutschland trifft, setzte seine enttäuschende Qualifikations-Runde mit einem 0:2 (0:0) gegen Rumänien fort. Rumänien (6) ist Tabellenvierter, bei den Isländern (5./3 Punkte) sind die Chancen auf die Endrunden-Teilnahme frühzeitig fast verschwunden.