U21-Nationalteam in Kroatien unter Siegzwang

Junior Adamu soll im U21-Team für die Tore sorgen

Einen weiteren Ausrutscher kann sich Österreichs U21-Nationalteam in der EM-Qualifikation nicht erlauben. Drei Niederlagen in sieben Spielen haben die Ausgangslage verkompliziert. Selbst drei Siege in den verbleibenden drei Spielen könnten für die Endrunden-Teilnahme 2023 zu wenig sein. Mit Kroatien wartet in Varazdin am Freitag (18.00 Uhr) der bisher makellose Tabellenführer.

Das erste Aufeinandertreffen verlor die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch 1:3 (auch gegen Finnland und Norwegen mit demselben Ergebnis). Mit zwölf Punkten und einem Spiel mehr als Kroatien (18) und Norwegen (15) sind die Österreicher aktuell nur Dritter. Der Gruppensieger und die zwei besten Gruppen-Zweiten fahren zum Turnier nach Rumänien und Georgien, die weiteren Tabellen-Zweiten müssen in die Play-offs.

Mehrere Spieler fallen aus

Gregoritsch ist mit einigen Ausfällen (u.a. Demir, Daniliuc, Nemeth, Mustapha, Aiwu) konfrontiert. Dennoch hat der Steirer noch ein starkes Team (Jahrgang 2000 und jünger) zur Verfügung, dem unter anderen Rapids Shootingstar Bernhard Zimmermann, Salzburgs Junior Adamu oder Bielefeld-Legionär Patrick Wimmer angehören.

"Es warten noch drei richtig geile Spiele auf uns, in denen wir allen zeigen wollen, was wirklich in uns steckt", sagte Wimmer. Er stößt mit dem Leistungsnachweis von drei Toren und sieben Vorlagen in der deutschen Bundesliga zum Team. Und hat gegen Kroatien und Norwegen in Ried vier Tage später Siege eingeplant. "So können wir auf dem Platz beweisen, dass die Tabelle so, wie sie aktuell ausschaut, Schwachsinn ist und nicht die Realität widerspiegelt."

Gregoritsch forderte von seinen Spielern "klaren Kopf" zu bewahren. "Jeder kennt die Ausgangslage, aber wir nehmen die Situation an. Wir sind bereit."

