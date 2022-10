Glasner feiert nächsten Prestigeerfolg

APA/dpa

Glasner war zufrieden

Den ersten Heimsieg in der Champions League überhaupt hat Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt zwar verpasst, die Nullnummer gegen den englischen Topclub Tottenham Hotspur war für den österreichischen Coach aber der nächste Prestigeerfolg auf europäischer Bühne. "Gratulation an die Spieler, das war ein sehr guter Auftritt", sprach der 49-jährige Oberösterreicher am Dienstagabend lobende Worte.

Mit vier Punkten nach drei Gruppenspielen hat der Europa-League-Champion noch alle Chancen auf den Aufstieg in die K.o.-Runde. "Die Gruppe ist sehr ausgeglichen, alles ist möglich. Am Ende werden vielleicht die direkten Vergleiche zählen. Um den gegen Tottenham zu gewinnen, wollen wir in London drei Punkte holen", kündigte Glasner an. Am kommenden Mittwoch steht das Gastspiel bei der Startruppe um Torjäger Harry Kane an. Die Gruppe D führt derzeit Sporting (6 Punkte) vor den Spurs und der Eintracht (beide 4) an, auch Olympique Marseille (3) hat noch alle Chancen aufs Weiterkommen.

Mit der Leistung der Frankfurter war Glasner zufrieden, auch wenn seine Mannschaft einige spielerische Defizite offenbarte. "Wir haben über weite Strecken Paroli geboten, waren mutig und haben uns immer wieder aus dem Druck befreit. Wir können sehr gut mit dem Punkt leben", sagte der Trainer. Vor allem läuferisch und kämpferisch überzeugte die Eintracht gegen einen routinierten Gegner.

Es sei schon "ein richtiger Abnutzungskampf" gewesen, betonte Glasner auf Sky. "Man hat auch hinten raus gesehen, dass beide Mannschaften richtig platt waren. Das dürfen unsere Jungs durchaus als Kompliment sehen." Auch wenn es wieder nichts mit dem ersten Heimsieg der Vereinsgeschichte in der Königsklasse wurde, sieht Kapitän Sebastian Rode die Eintracht in der Champions League angekommen. "Wir glauben an unsere Chance in dieser Gruppe und werden alles geben. Auch bei Tottenham werden wir mutig spielen und versuchen, etwas mitzunehmen", sagte er.

Bayern 31 Spiele ungeschlagen

Längst mehr als nur angekommen in der Königsklasse ist der FC Bayern. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann überrollte Viktoria Pilsen mit 5:0 und ist damit seit 31 Partien in der Champions-League-Gruppenphase ungeschlagen. Insgesamt 28 Siegen stehen drei Unentschieden gegenüber, womit die Bayern die Bestmarke von Real Madrid (2012 bis 2017) verbesserten. Die letzte Niederlage datiert vom 27. September 2017, als die Münchner bei Paris Saint-Germain (0:3) unterlagen.

Außerdem gab es am Dienstagabend eine weitere Bestmarke. Zuletzt gingen die Bayern in der Gruppenphase zehnmal in Serie als Sieger vom Platz, dabei achtmal zu Null. Eine solche Serie gelang bisher nur Real Madrid (zweimal) und dem FC Barcelona. ÖFB-Kicker Marcel Sabitzer wurde gegen den tschechischen Meister in der 72. Minute für Leon Goretzka eingewechselt, der Platz im zentralen Mittelfeld neben dem derzeit Corona-positiven Joshua Kimmich ist wieder umkämpfter.

Goretzka nerven indes die Fragen zu diesem Thema. "Ich bin es ehrlich gesagt ein bisschen leid, dass wir Woche für Woche darüber sprechen. Es liegt in meiner Natur, auf dem Platz stehen zu wollen. Das ist mein Anspruch", sagte der lange Zeit am Knie verletzte deutsche Nationalspieler. Vor dem "Klassiker" bei Borussia Dortmund am Samstag hoffen die Münchner auf die Rückkehr von Kimmich und dem ebenfalls ohne Symptome infizierten Thomas Müller.

Angespannte Lage in Leverkusen

Angespannter ist die Lage hingegen bei Bayer Leverkusen nach dem 0:2 in Porto. Für die "Werkself" und Trainer Gerardo Seoane war es die achte Niederlage im zwölften Pflichtspiel der Saison. Der Trainer aus der Schweiz ist angezählt, der frühere Bayern-Profi Xabi Alonso ist laut ESPN Favorit auf eine mögliche Nachfolge. Der 40-Jährige trainierte bis Mai für drei Jahre die zweite Mannschaft von Real Sociedad. Ob Seoane noch ein Endspiel am Samstag in der Liga gegen Schalke 04 bekommt, ist offen. Die Verantwortlichen in Leverkusen hatten sich nach dem nächsten Rückschlag zunächst nicht öffentlich geäußert.

Der belgische Meister FC Brügge erlebt unterdessen einen unerwarteten Höhenflug. "Das Märchen geht weiter! Club Brügge schlägt nun auch Atletico und holt neun von neun Punkten", schrieb die Zeitung "Het laatste Nieuws" nach dem 2:0 gegen den Gruppenfavoriten Atletico Madrid. Da Porto zugleich Leverkusen besiegte, hat Brügge sechs Punkte Vorsprung auf die anderen drei Clubs.

apa