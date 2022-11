Rüdiger warnt vor Japan und Costa Rica

IMAGO/Laci Perenyi

Antonio Rüdiger warnt vor den Gruppengegnern bei der Fußball-WM 2022 in Katar

DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger von Real Madrid warnt davor, die deutsche Vorrundengruppe bei der Fußball-WM 2022 in Katar mit Gegnern wie Japan und Costa Rica auf die leichte Schulter zu nehmen.

"Unterschätzt Japan und Costa Rica nicht! Das sind sehr unbequeme Mannschaften", sagte der Profi von Real Madrid der "Sport Bild".

Die deutsche Nationalmannschaft muss zum Auftakt am 23. November gegen Japan ran. Am 27. November folgt die Begegnung gegen Spanien, zum Abschluss der Vorrunde geht es am 1. Dezember gegen Costa Rica.

DFB-Star Antonio Rüdiger sieht zwei Titelfavoriten bei der Fußball-WM 2022 in Katar

Gegen Spanien habe man nach dem 0:6-Debakel in der Nations League vor zwei Jahren "definitiv etwas gutzumachen", sagte Rüdiger.

Grundsätzlich müsse die DFB-Elf in Katar von Beginn an "gegenhalten und sofort ein Momentum kreieren, das uns von der ersten bis zur letzten Partie des Turniers trägt". Deutschland habe "super Spieler, das stimmt - aber das müssen wir jetzt auch zeigen".

Als Top-Kandidaten auf den Titel sieht Rüdiger Argentinien "und vor allem Brasilien". Aber, betonte er, "ich habe auch gedacht, dass wir 2018 Favoriten sind, und dann sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Einer Fußball-Nation wie Deutschland darf so eine Blamage nicht noch mal passieren!".