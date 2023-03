Weg für U21-Spieler zu Flick "ist nicht so weit"

IMAGO/Uwe Koch/Eibner-Pressefoto

Jessic Ngankam von Hertha BSC will in der U21 debütieren

Die Beförderung einiger Teamkollegen spornt die Spieler der U21-Nationalmannschaft im Jahr vor der Heim-Europameisterschaft noch weiter an.

"Man sieht, wer alles für die A-Nationalmannschaft nominiert wird. Spieler, mit denen man zusammen gespielt hat und die man gut kennt. Man weiß, dass es schnell gehen kann. Im Fußball geht es schnell hoch und schnell runter", sagte Jamie Leweling vom 1. FC Union Berlin. Der 22 Jahre alte Offensivspieler ist nach einer Pause im November wieder bei der U21-Nationalmannschaft dabei und hofft auf sein zehntes Länderspiel.

Verzichten muss Trainer Antonio Di Salvo auf die bisherigen U21-Nationalspieler Kevin Schade, Felix Nmecha, Josha Vagnoman und Malick Thiaw, die erstmals für die A-Nationalmannschaft berufen wurden.

Weiter nicht in der U21 dabei ist zudem Armel Bella Kotchap, der bereits bei der WM in Katar zum Kader von Bundestrainer Hansi Flick gehörte. Die Ausnahmetalente Jamal Musiala und Florian Wirtz kommen ohnehin nur für die A-Nationalmannschaft infrage. Sie sind für die Heim-EM 2024 als wesentliche Stützen der Nationalmannschaft vorgesehen.

"Der Weg dorthin ist nicht so weit"

"Der Weg dorthin ist nicht so weit, wie man vielleicht am Anfang dachte", sagte Hertha-Profi Jessic Ngankam. Er wolle gute Leistungen bringen. Eine Beförderung in die A-Nationalmannschaft in der Zukunft wäre sicher "eine coole Sache". Er hofft erst mal auf sein erstes Länderspiel mit der U21.

Die U21 will sich zum Start in ihr EM-Jahr ein gutes Gefühl holen. Für Ngankam & Co. ist es die letzte Chance, sich für ein Turnier-Ticket zu empfehlen. Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo trifft am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in Frankfurt auf Japan. Vier Tage später steht das Auswärtsspiel gegen Rumänien an.

Nach den Testspielen trifft sich die U21 am 10. Juni in Prad/Südtirol wieder, um sich bis zum 18. Juni im Trainingslager auf die Europameisterschaftsendrunde vorzubereiten und dort nochmal die Form zu testen. Die deutsche Auswahl reist als Titelverteidiger zu dem Turnier, das vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien stattfindet. Gegner in der Vorrunde sind Israel, Tschechien und England. Für das Turnier hatte sich die Mannschaft souverän qualifiziert.