U21-Coach Di Salvo feiert Völler-Rückkehr: "Tut uns gut"

Arne Dedert, dpa

DFB-Sportdirektor Rudi Völler und U21-Coach Antonio Di Salvo verstehen sich

Nach dem Debakel bei der Fußball-WM 2022 in Katar hat Rudi Völler beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Sportdirektor übernommen. Die DFB-Rückkehr des früheren Teammanagers tut nach Ansicht von Trainer Antonio Di Salvo auch der deutschen U21 gut. Sorgen macht sich der Coach um seinen Kapitän.

"Insgesamt tut er uns bisher sehr, sehr gut", sagte der 43-Jährige über den ehemaligen Nationalspieler, der das Amt nach dem Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft bei der WM in Katar übernommen hatte. Er erlebe Völler als sehr sympathischen Typen, sagte Di Salvo. "Er bringt frische Luft rein in so einen Raum. Die Aufmerksamkeit geht dann zum Rudi", sagte der U21-Coach.

Völler hatte zu Beginn der Länderspielwoche bei einer gemeinsamen Pressekonferenz die Nähe zwischen Nationalteam und U21 betont. Beide Teams trainieren in dieser Woche gemeinsam auf dem DFB-Campus in Frankfurt, am Dienstag gab es einen gemeinsamen Teamabend.

"Es ist schon immer ein absoluter Kindheitstraum, in der A-Nationalmannschaft zu spielen", sagte U21-Nationalspieler Kilian Fischer vom VfL Wolfsburg. "Man schaut zu einigen Nationalspielern auf und kann das gar nicht so richtig glauben, wenn man auf einmal zusammen am Tisch sitzt."

U21-Coach Di Salvo hofft auf baldige Burkardt-Rückkehr

Beim Teamabend war auch der lange verletzte U21-Kapitän Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 dabei. "Er hat mir gesagt, dass ihm das richtig gut getan hat, dass er Teil der Mannschaft ist", sagte Di Salvo. Eine Prognose, wann der Offensivspieler wieder auf den Platz zurückkehren könnte, gab der Coach aber nicht ab.

"Der Weg ist noch lang, aber hat schon angefangen aufzubauen. Genaues kann ich nicht sagen, letzten Endes wird jetzt von Tag zu Tag geschaut in der Hoffnung, dass er bald wieder auf dem Platz stehen kann. Da drücken wir ihm alle die Daumen", sagte Di Salvo.

Burkardt musste zuletzt Mitte Februar wegen eines Knochenmarködems im Bereich des linken Knies den Belastungsaufbau nach seiner Verletzung reduzieren.

Die deutsche U21 bestreitet am Freitag (18:15 Uhr/ProSieben Maxx) in Frankfurt zum Start ins EM-Jahr ein Testspiel gegen Japan. Rund drei Monate vor Turnierstart ist am Dienstag auswärts Rumänien der zweite Testspielgegner in dieser Länderspielphase.