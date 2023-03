ÖFB-Team beginnt mit Offensivmann Wimmer

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Patrick Wimmer steht gegen Aserbaidschan in der Startformation

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick setzt im ersten Länderspiel des Jahres am (heutigen) Freitag in Linz gegen Aserbaidschan auf Patrick Wimmer in der Startformation. Der 21-jährige Offensivspieler von VfL Wolfsburg kommt zum Auftakt der EM-Qualifikation zu seinem zweiten A-Team-Einsatz. Als Rechtsverteidiger beginnt anstelle des zuletzt an einem Magen-Darm-Virus erkrankten Stefan Posch PSV-Eindhoven-Legionär Phillipp Mwene.

David Alaba steht wie erwartet nicht im Matchkader. Der ÖFB-Kapitän war nach einer Muskelverletzung im Oberschenkel erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining eingestiegen. Laut Rangnick sei für den Real-Madrid-Profi möglicherweise ein Einsatz im zweiten Spiel des EM-Quali-Doppels in Linz am Montag gegen Estland ein Thema.

apa