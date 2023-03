Havertz spürt Versöhnung mit DFB-Fans

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Kai Havertz stand in der Nationalmannschaft in der ersten Elf

Eine La Ola schwappte noch nicht durch die Mainzer Fußball-Arena. Aber die für ein Länderspiel typische Stimmung beim 2:0 gegen Peru empfanden die Nationalspieler trotzdem als ersten Schritt zur Versöhnung mit den Fans nach der WM-Enttäuschung.

"Nach den schlechten Turnieren in den vergangenen Jahren ist es selbstverständlich, dass nicht ganz Deutschland hinter uns stehen wird und dass man das auch in den Stadien merken wird. Wir müssen sie ein bisschen ins Boot holen. Es war wieder eine gute Atmosphäre, es hat wieder Spaß gemacht, hier in Deutschland zu spielen", sagte Kai Havertz, der wie seine Kollegen nach dem Schlusspfiff unter wohlwollendem Applaus auf eine Ehrenrunde ging.

Mit 25.358 Zuschauern war die kleine Mainzer Arena ausverkauft. Darunter waren auch mehrere tausend leidenschaftlich singende Fans der Südamerikaner. Die DFB-Anhänger verhielten sich - wie auch bei vielen Länderspielen vor dem WM-Debakel in Katar: fröhlich, aber nicht enthusiastisch.

Torwart Marc-André ter Stegen erlebte das Publikum positiv. "Die Leute haben sich gefreut, die Nationalmannschaft wieder zu sehen", sagte die neue Nummer eins. Bundestrainer Hansi Flick gestand, dass er die Atmosphäre im Stadion während des Spiels gar nicht so wahrnehmen könne, da er auf das Geschehen auf dem Rasen konzentriert sei. "Trotzdem glaube ich, dass die Fans zufrieden waren", sagte er.