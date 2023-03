Österreicherinnen-Duell um CL-Halbfinale

APA/AFP

Sarah Zadrazil (li.) will ins CL-Halbfinale einziehen

In London kommt es am Mittwoch (21.00 Uhr) zu einem Österreicherinnen-Duell um den Aufstieg ins Halbfinale der Champions League. Sarah Zadrazil verteidigt mit dem FC Bayern München im Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen Arsenal mit Torhüterin Manuela Zinsberger und Laura Wienroither einen 1:0-Vorsprung vom Heimspiel.

Möglicher Gegner wäre Wolfsburg

Die Münchnerinnen reisen mit einer imposanten Erfolgsserie und viel Selbstvertrauen an. Zadrazil und Co. haben am Wochenende den Schlager gegen VfL Wolfsburg mit 1:0 gewonnen und damit die Tabellenführung in der heimischen Liga übernommen. Nach 14 Siegen in Pflichtspielen hintereinander sind die Hoffnungen groß, zum dritten Mal nach 2018/19 und 2020/21 das Halbfinale zu erreichen.

Dort würde möglicherweise Wolfsburg warten, falls sich der VfL am Donnerstag nach dem 1:0-Auswärtserfolg gegen Paris Saint-Germain durchsetzt. Bei den Französinnen wird ÖFB-Teamverteidigerin Marina Georgieva wohl wieder nur Platz auf der Ersatzbank finden.

Als Außenseiter reist auch Carina Wenninger mit AS Roma zum FC Barcelona. Die Italienerinnen haben das Heimspiel mit 0:1 verloren und treffen am Mittwoch (18.45 Uhr) auf eine Barca-Mannschaft, die in der heimischen Liga alle 23 Saisonspiele gewonnen und dabei nur fünf Gegentreffer kassiert hat.

