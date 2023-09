Sabitzer verletzt sich bei Niederlage gegen PSG

APA/AFP

Frühes Aus für das ÖFB-Ass in Paris

Der deutsche Bundesligist Borussia Dortmund muss vorerst auf ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer verpflichten.

"Es sieht nach einer Muskelverletzung aus. Er wird uns ein paar Tage fehlen", sagte BVB-Sportchef Sebastian Kehl nach dem 0:2 bei Paris Saint-Germain am Dienstag. Sabitzer hatte sich nach einem Sprint verletzt und musste schon nach 14 Minuten ausgewechselt werden. Für ihn kam Felix Nmecha ins Spiel.

Weitere Untersuchungen sollen eine genaue Diagnose und Aufschluss darüber ergeben, wie lange der 29-Jährige ausfällt. "Marcel ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er ist in den letzten Spielen Stück für Stück angekommen", betonte Kehl. "Er will immer gewinnen, er ist unangenehm und bringt eine Menge Erfahrung, national und international, mit und tut uns daher extrem gut." Ein längerer Ausfall wäre ein weiterer Rückschlag für die Borussen, die nur mäßig in die Saison gestartet sind.

apa