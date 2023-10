Fußball-Weltrekordlerin kündigt Rücktritt an

AFP/SID/WILLIAM WEST

Christine Sinclair beendet ihre Nationalelf-Karriere

Weltrekordtorschützin Christine Sinclair beendet am Jahresende ihre beeindruckende Karriere im kanadischen Fußball-Nationalteam. Das gab die 40-Jährige am Freitag bekannt, Sinclair verzichtet also auf eine weitere Olympia-Teilnahme 2024 in Paris.

Ihre Bilanz ist weltweit unerreicht: In bislang 327 Einsätzen hat Sinclair 190 Länderspieltore erzielt. Bei den Männern liegt Cristiano Ronaldo (Portugal) als Rekordhalter in weiter Entfernung bei 127 Treffern (203 Länderspiele). In ihrem Verein, dem US-Klub Portland Thorns, möchte Sinclair im kommenden Jahr noch weiterspielen.

"Wir gratulieren Christine zu ihrer herausragenden Karriere, die sowohl auf als auch neben dem Feld außergewöhnlich und inspirierend war", sagte Verbandspräsidentin Charmaine Crooks. "Ihr Vermächtnis wird in den Herzen und dem Ehrgeiz so vieler junger Sportlerinnen in Kanada und auf der ganzen Welt weiterleben."

Bereits im Alter von 16 Jahren debütierte die Stürmerin in Kanadas Nationalteam, ihren größten Erfolg feierte sie mit dem Gewinn der Goldmedaille bei den Sommerspielen 2021 in Tokio. Bei der WM im vergangenen Sommer in Australien, ihrer sechsten Endrundenteilnahme, scheiterten Sinclair und Co. allerdings wie Deutschland in der Gruppenphase.