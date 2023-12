Stöhn-Geräusche bei EM-Auslosung: YouTuber bekennt sich

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Die EM-Auslosung wurde zeitweise von Sex-Geräuschen gestört

Rund 750 Gäste im Großen Saal der Elbphilharmonie waren verdutzt, Millionen TV-Zuschauer trauten ihren Ohren nicht recht: Die Störgeräusche bei der EM-Auslosung am Samstagabend in Hamburg sorgten für große Verwunderung. Jetzt scheint klar, wer hinter dem Streich steckt: Der YouTuber Daniel Jarvis. Das berichtet das englische Boulevardblatt "The Sun".

Der Brite veröffentlichte auf der Plattform X (vormals Twitter) ein Video, in dem er seine Tat beweisen will.

Jarvis filmt sich dabei, wie er die Ziehung vor dem Fernseher verfolgt. "Die Europameisterschaft 2024, die Auslosung. Und wir werden sie veräppeln", sagt er. Dann wählt er mit seinem Handy eine Nummer, kurz darauf sollen die Stöhn-Geräusche in Hamburg zu hören sein. Jarvis lacht und meint: "Wir haben es geschafft!"

Von der für die Auslosung verantwortlichen UEFA gab es auf Anfrage zunächst keine Reaktion auf den Vorfall, die Europäische Fußball-Union bestätigte lediglich die Geräusche. Ziehungsleiter Giorgio Marchetti hatte während der Veranstaltung irritiert reagiert. "Hier sind ein paar Geräusche...", sagte er. Bundestrainer Julian Nagelsmann und "Losfee" Brian Laudrup grinsten etwas verlegen.

Pranking UEFA euro 2024 Draw with sex noise https://t.co/zAo3Q1vQmk — Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) 2. Dezember 2023

Jarvis wäre ein "Wiederholungstäter": Schon die Live-Übertragung des FA-Cup-Spiels zwischen dem FC Liverpool und Wolverhampton (0:1) der BBC im Januar hatte er auf ähnliche Art gestört.