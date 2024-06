Lewandowski verpasst Polens EM-Auftakt

AFP/SID/Wojtek Radwanski

Verletzt raus: Robert Lewandowski

Toptorjäger Robert Lewandowski wird beim EM-Auftakt der polnischen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag (15.00 Uhr) in Hamburg gegen die Niederlande fehlen.

Der Superstar des FC Barcelona zog sich nach Verbandsangaben einen Muskelfaserriss am hinteren Oberschenkel zu. "Wir tun alles, damit Robert das zweite Spiel gegen Österreich bestreiten kann", sagte Teamarzt Jacek Jaroszewski am Dienstag. Polen spielt am 21. Juni gegen Österreich, am 25. Juni ist Frankreich der Gegner.

Lewandowski verletzte sich am Montag beim 2:1 (1:0) gegen die Türkei im letzten Härtetest vor der EM. Der frühere Münchner wurde bereits in der 33. Spielminute ausgewechselt. In seinem 150. Länderspiel hatte Lewandowski noch den polnischen Führungstreffer durch Karol Swiderski (12.) vorbereitet.