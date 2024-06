Schotte fährt mit Fahrrad von Glasgow nach München

Peter Kneffel/dpa

Der 19-jährige Ethan Walker (l) legte auf seinem Weg von Glasgow nach München rund 1200 Kilometer auf dem Fahrrad zurück.

Von allen Reisen zum Europameisterschafts-Eröffnungsspiel am Freitag in München dürfte seine zu den langwierigsten gehören: Der Schotte Ethan Walker ist mit dem Fahrrad aus der schottischen Hauptstadt Glasgow nach Bayern gefahren. Das teilte die britische Botschaft mit. Für den Weg zum Spiel Deutschland gegen Schottland legte der 19-Jährige laut Unterstützern rund 1200 Kilometer auf dem Rad zurück.

Walker war im vergangenen Jahr bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Nun war er in Begleitung seines Arztes Gordon Mackay und zwei Freunden unterwegs, um Spenden für ein Krankenhaus in Indien zu sammeln – so sind bislang bereits gut 13.000 Britische Pfund (rund 15.500 Euro) zusammengekommen. Bei seiner Ankunft wurde Walker vom britischen Generalkonsul Mark Dittmer-Odell empfangen.

Dabei ist er nicht der einzige Schotte, der unmotorisiert zum Eröffnungsmatch kommt: Sein Landsmann Craig Ferguson lief von seiner Heimatsstadt Paisley bei Glasgow nach München. Auf dem Weg sammelte er laut Botschaft 35.000 Pfund (gut 41.000 Euro) für eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich mit der psychischen Gesundheit von Männern befasst. Er sollte ebenfalls am Tag vor dem Spiel in München eintreffen.