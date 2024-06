Spanien zum EM-Auftakt gegen Kroatien ohne Top-Verteidiger

IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO

Aymeric Laporte verpasst das erste Länderspiel von Spanien bei der EM

Spanien wird seine Titelmission bei der Fußball-EM in Deutschland ohne Innenverteidiger Aymeric Laporte starten.

Der 30-Jährige werde beim ersten Gruppenspiel an diesem Samstag (18.00 Uhr/ARD/MagentaTV) in Berlin gegen Kroatien nicht auflaufen, wie Trainer Luis de la Fuente bei einer Pressekonferenz im Olympiastadion verriet. "Es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Es geht ihm wirklich gut."

Ein Einsatz im zweiten Gruppenspiel am kommenden Donnerstag gegen Titelverteidiger Italien sei daher realistisch. Laporte, aktuell bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag, hatte zuletzt mit Muskelproblemen zu kämpfen gehabt.

Bis auf Laporte stünden alle EM-Spieler zur Verfügung, sagte de la Fuente (62). Auch der Leipziger Profi Dani Olmo, der in der abgelaufenen Saison bei RB reichlich Verletzungspech hatte, sei fit. "Er will natürlich spielen - so wie jeder andere. Es ist noch nicht entschieden, wir werden morgen sehen, ob Dani Olmo in die Startaufstellung kommt oder nicht", sagte der Coach: "Er ist auf jeden Fall bereit."

Gegen Kroatien könnte Lamine Yamal, der erst am Tag vor dem Finale 17 Jahre alt wird, Polens Kacper Kozłowski (17 Jahre und 246 Tage) als jüngster EM-Spieler ablösen.

"Er ist ein Junge mit unglaublichem Talent. Es ist fast wie ein Geschenk Gottes, nur wenige Spieler haben seine Qualität", schwärmte de la Fuente, der aber auch um Normalität bemüht ist: "Wir versuchen, ganz normal mit der Situation umzugehen. Aber wir müssen ihm auch beibringen, demütig zu bleiben, denn er wird noch so viel besser werden."