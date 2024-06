Danso wünscht Mbappé schnelle Genesung

IMAGO/Grant Hubbs

Österreichs Kevin Danso war für die Verletzung von Mbappé verantwortlich

Österreichs Nationalverteidiger Kevin Danso hat Kylian Mbappé nach dessen Nasenbeinbruch eine schnelle Genesung gewünscht.

Mbappé war beim 1:0 der Franzosen in Düsseldorf gegen Österreich mit seinem Gesicht an Dansos Schulter geprallt und hatte sich dabei die Nase gebrochen. Wie lange der französische Superstar ausfällt, ist noch unklar.

"An die französischen Fans: Es tut mir leid, dass Kylian Mbappé sich bei unserem Duell verletzt hat. Ich wünsche ihm gute Besserung und hoffe, dass er schnell wieder auf dem Platz stehen kann", schrieb der in Frankreich bei RC Lens beschäftigte Danso am frühen Dienstagmorgen bei Instagram.

Danso hatte vor seinem Wechsel vor drei Jahren nach Lens auch eine Saison bei Fortuna Düsseldorf gespielt.