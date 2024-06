ÖFB-Team gegen Polen seit 30 Jahren sieglos

APA/ROBERT JAEGER

Arnautovic vs. Lewandowski endete zuletzt unentschieden

Die Länderspielbilanz von Österreich gegen Polen lässt vor dem EM-Duell beider Teams am Freitag (18 Uhr/live ServusTV und ARD) im Berliner Olympiastadion wenig Gutes erahnen. Die ÖFB-Auswahl wartet gegen Polen bereits seit 30 Jahren auf einen vollen Erfolg, ein Pflichtspielsieg gelang in keinem der bisherigen vier Versuche. In insgesamt zehn Duellen gab es zwei Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen, das Torverhältnis steht bei 17:19.

Das jüngste Kräftemessen endete im September 2019 in Warschau mit einem 0:0, ein halbes Jahr zuvor hatte es für das ÖFB-Team ebenfalls in der EM-Qualifikation eine 0:1-Heimpleite gesetzt. Beide Mannschaften trafen auch schon im Rahmen einer EURO aufeinander - im Juni 2008 trennte man sich im Happel-Stadion nach einem späten Elfmetertor von Ivica Vastic mit einem 1:1.

Die beiden Partien davor brachten bittere Niederlagen für Österreich. Nach einem Heim-1:3 und einem Auswärts-2:3 in der Qualifikation für die WM 2006 fuhren die Polen und nicht die ÖFB-Kicker zur Endrunde nach Deutschland. Im Mai 1994 glückte der bisher letzte Erfolg über Polen, als Österreich in Katowice (Kattowitz) dank eines Triplepacks von Peter Stöger mit 4:3 gewann. Die beiden anderen ÖFB-Siege gab es ebenfalls in Freundschaftsspielen im Mai 1935 (5:2) und im August 1977 (2:1) jeweils im Wiener Prater.

