Nagelsmann kann Top-Elf gegen die Schweiz aufbieten

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Julian Nagelsmann hat gegen die Schweiz viele Optionen

Julian Nagelsmann kann auch im letzten Gruppenspiel bei der Heim-EM seine bestmögliche Elf aufbieten.

Der Bundestrainer hatte beim Abschlusstraining für das Duell mit der Schweiz am Sonntag (21:00 Uhr) in Frankfurt alle seine 26 Nationalspieler fit zur Verfügung.

Dennoch muss Nagelsmann mit Blick auf das Achtelfinale abwägen, ob er derselben Startformation vertraut wie beim 5:1 zum Start gegen Schottland und beim 2:0 gegen Ungarn.

Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstädt und Robert Andrich sind vorbelastet und wären bei einer weiteren Gelben Karte in der ersten K.o.-Runde gesperrt. Ein Unentschieden würde der DFB-Auswahl für Platz eins in der Gruppe A reichen.

Nach dem Training und dem Mittagessen in ihrem Herzogenauracher Base Camp steht die gut zweistündige Busfahrt in die Mainmetropole auf dem Programm. Dort geben Nagelsmann und Tah am Abend (17:45 Uhr) im Stadion eine Pressekonferenz.