Turnierdirektor Lahm zieht "sehr positives Fazit"

AFP/SID/Kirill KUDRYAVTSEV

Turnierdirektor Philipp Lahm hat nach den ersten zehn EM-Tagen "ein sehr positives Fazit" gezogen.

Die Gastgeberstädte hätten "tolle Arbeit mit den Fan-Zones geleistet. Es sind jede Menge Gäste dort und wir präsentieren uns als toller Gastgeber", sagte Lahm im RTL EM-Studio.

Die vielen Gäste aus dem Ausland hätten deswegen "ein tolles gemeinsames Erlebnis hier in Deutschland. Das spüre ich seit zehn Tagen, egal in welcher Stadt wir unterwegs sind", führte der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2014 aus.

In den ersten Tagen des Turniers hatte es vor allem Kritik aus England am Nah- und Regionalverkehr rund um Gelsenkirchen gegeben, nach Nachbesserungen in diesem Bereich dominierten zuletzt positive Reaktionen bezüglich Stimmung und Organisation.