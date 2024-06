EM für ÖFB finanziell bereits Erfolgsgeschichte

APA/AFP

12,75 Mio. Euro hat der ÖFB an UEFA-Prämien bereits fix

Österreichs Gruppensieg bei der EM in Deutschland hat sich für den ÖFB auch finanziell ausgezahlt. Inklusive des Startgeldes von 9,25 Mio. Euro hat der Verband von der UEFA bereits 12,75 Mio. Euro an Prämien fix. Für jeden der beiden Siege in der Gruppenphase gab es eine Million Euro, für den Einzug ins Achtelfinale weitere 1,5 Millionen. Damit hat der ÖFB beim Turnier bereits exakt gleich viel eingenommen wie bei der vergangenen EM 2021.

Die UEFA hat Antritts- und Erfolgsprämien gegenüber dem von der Corona-Pandemie beeinflussten Turnier vor drei Jahren trotz Inflation nicht verändert. Die Gesamtdotation der EM liegt bei 331 Mio. Euro. Sollte die ÖFB-Auswahl am Dienstag (21.00 Uhr) in Leipzig ins Viertelfinale aufsteigen, wären dem Verband weitere 2,5 Mio. Euro sicher. Für das Halbfinale warten weitere vier Millionen, für das Finale noch einmal fünf Millionen und für den Titelgewinn weitere drei.

Zubrot für Spieler

Von diesen Brutto-Beträgen sind allerdings auch alle Kosten des ÖFB für die EURO abzuziehen - inklusive der Erfolgsprämien für die Spieler. Diese hatte der Verband mit dem aus dem verletzten David Alaba, dessen Ersatzkapitän Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer bestehenden Mannschaftsrat bereits vor Beginn der EM-Vorbereitung im Mai ausverhandelt. Über die Höhe wurde Stillschweigen vereinbart. "Die Spieler hätten gerne mehr gehabt, wir gerne weniger. Deswegen glaube ich, ist es ein faires Ergebnis", meinte Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Der Achtelfinal-Einzug stellt auch für die Kicker ein kleines Zubrot dar. Die Prämien seien laut Neuhold "nach Fortkommen gestaffelt". Das erste Ziel des Verbandes ist mit dem Aufstieg erreicht. Vom vergangenen Männer-Turnier 2021, als man im Achtelfinale am späteren Europameister Italien gescheitert war, blieb dem Fußball-Bund nach Abzug aller Kosten ein Plus im niedrigen siebenstelligen Euro-Bereich. "Das wird auch diesmal so sein", verriet Neuhold der APA. Die Kosten seien bereits mehr als gedeckt.

Einen Teil der UEFA-Zahlungen hat der ÖFB laut Neuhold schon erhalten, eine weitere Tranche folgt nach dem Turnier. Von dem überschüssigen Erlös sollen nach einem bereits festgelegten Verteilungsschlüssel wie bisher neben den Spielern auch die Bundesliga und die neun Landesverbände profitieren.

apa