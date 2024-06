Gesperrter Wimmer glaubt an EM-Viertelfinale

APA/dpa

Patrick Wimmer fehlt im EM-Achtelfinale wegen einer Gelbsperre

Patrick Wimmer fehlt dem österreichischen Nationalteam im EM-Achtelfinale am Dienstag (21.00 Uhr) in Leipzig gesperrt. Der Offensivakteur vom VfL Wolfsburg ist aber zuversichtlich, in diesem Turnier noch einmal zum Einsatz zu kommen. "Ich glaube, dass wir genug Qualität haben, dass wir - egal welcher Gegner kommt - das nächste Spiel gewinnen werden", meinte Wimmer am Mittwochnachmittag in einer ÖFB-Pressekonferenz.

Die möglichen Achtelfinal-Gegner sind die Türkei, Tschechien und Georgien. Die Entscheidung dürfte am Mittwochabend im direkten Duell zwischen den Türken und Tschechen in Hamburg fallen. "Wir werden uns das Spiel alle anschauen und dann in den nächsten Tagen genau auf den Gegner eingehen", erklärte Wimmer. Er selbst kann wegen der zweiten Gelben Karte im Turnierverlauf, die er am Dienstag beim 3:2 gegen die Niederlande kassiert hat, nicht mitwirken.

"Ich bereite mich darauf vor, dass ich in zehn Tagen wieder das nächste Spiel habe. Mein Vertrauen in die Kollegen ist sehr groß", betonte Wimmer. "Ich will im Viertelfinale wieder zum Einsatz kommen." Dieses stünde am 6. Juli um 21.00 Uhr in Berlin auf dem Programm, wo die Österreicher nicht nur ihr Teamquartier haben, sondern auch schon zwei EM-Siege gefeiert haben. Ein mögliches Halbfinale würde das ÖFB-Team am 10. Juli in Dortmund bestreiten.

Wimmer lobte vor allem die Breite im Kader. "Man hat gesehen: Mit vier Umstellungen (in der Startelf) können wir die Holländer besiegen." Selbstverständlich sei der durch Siege gegen Polen (3:1) und die Niederlande sichergestellte Gruppensieg nicht. "Von einem Wunder würde ich aber auch nicht sprechen", sagte der 23-jährige Niederösterreicher. "Wir haben schon eine sehr gute Quali gespielt. Und dass wir Mentalität haben, haben wir schon mehrmals bewiesen."

Querfeld überzeugt

Nahtlos fügte sich auch Leopold Querfeld ein, der mit 20 Jahren und 188 Tagen als jüngster ÖFB-Spieler der Geschichte sein EM-Debüt gab. "Es macht mich natürlich extrem stolz, dass ich mit 20 Jahren hier dabei bin und bei der EM meine Minuten bekommen habe", sagte der Abwehrspieler. "Dass ich ein Teil dieser Mannschaft sein darf, ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht."

Jeder Kaderspieler fühle sich als wichtiger Teil der Mannschaft. Das sei auch ein Verdienst von Teamchef Ralf Rangnick. "Ich habe extremes Vertrauen gespürt", schilderte Querfeld. "Es zeigt sich schon die ganze EM, dass er den Spielern vertraut, die er mitgenommen hat." Auch in der Mannschaft stelle niemand sein eigenes Ego über das Kollektiv.

Ihr Achtelfinale gegen den Zweiten der Gruppe F bestreiten die Österreicher im nur zwei Autostunden von ihrem Teamhotel im Westen Berlins entfernten Stadion in Leipzig. Die Anreise wird per Bus erfolgen. Bis zum Spiel ist noch fast eine Woche Zeit. "Das ist wie eine normale Meisterschaftswoche", meinte Querfeld. "Das gibt uns wieder ein paar mehr Trainingseinheiten, um an Details zu arbeiten."

Querfeld wechselt nach der EM von Rapid zu Union Berlin. Von seiner neuen Wahl-Heimat habe er an dem einen oder anderen freien EM-Nachmittag bereits einige Eindrücke gewonnen. Ob der Kaffee in der deutschen Hauptstadt mit jenem in Wien mithalten könne, wollte der Sohn einer Wiener Kaffeehaus-Dynastie öffentlich nicht beurteilen. Er gab sich diplomatisch: "Wir haben zwei gute Kaffeemaschinen im Hotel. Wir sind sehr gut versorgt."

apa