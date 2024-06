Türkei-Profis ziehen Motivation aus 1:6-Pleite

APA/dpa

Özcan will Revanche für das 1:6-Debakel von Wien

Österreichs Teamspieler wollen sich vom 6:1 im jüngsten Aufeinandertreffen nicht blenden lassen, ihre türkischen Kollegen ziehen viel Motivation aus dem Debakel. Vor dem EM-Achtelfinalduell mit dem ÖFB-Team am Dienstag in Leipzig ist das Testspiel vom 26. März in Wien noch in den Köpfen der Türken. "Wir haben das nicht vergessen. Ehrlich gesagt, da ist eine Wunde in mir", erklärte Salih Özcan bei einem Pressetermin am Freitag in Barsinghausen.

Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, der in Wien eine Stunde zum Einsatz gekommen war, sieht sein Team bereit für die Revanche. "Es war ein Freundschaftsspiel und der Trainer hat etwas versucht", ordnete er das damalige Match ein. "Alle sind jetzt mental auf einem besseren Niveau", betonte Özcan.

Dass er Österreich als "gute Mannschaft" erwartet und sich auf ein "sehr schwieriges Spiel" einstellt, ist wenig überraschend. Am Dienstag will er aber zeigen, dass das Testspiel nur ein Ausrutscher war. "Das 1:6 hat wirklich Spuren hinterlassen, daher habe ich für das aktuelle Spiel großen Ehrgeiz in mir. Wir werden es behandeln wie ein Endspiel", erklärte der Clubkollege von Marcel Sabitzer.

Auch Stürmer Kenan Yildiz, der vor drei Monaten durchspielte, hat die Schlappe noch nicht abgehakt. "Wir werden gegen eine sehr gute Mannschaft spielen, das haben wir im Freundschaftsspiel gesehen. Wir haben eine heftige Niederlage kassiert und das gibt uns Motivation", sagte der Juventus-Angreifer.

apa