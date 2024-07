Xhaka-Einsatz gegen England in Gefahr?

IMAGO/Grant Hubbs

Granit Xhaka spielt bislang eine starke EM

Der Schweizer Kapitän Granit Xhaka muss in der Vorbereitung auf das EM-Viertelfinale gegen England kürzertreten.

Aufgrund von Adduktorenbeschwerden trainiert der Anführer von Bayer Leverkusen derzeit individuell, ein Einsatz am Samstag (18.00 Uhr/MagentaTV) in Düsseldorf sei aber "nicht in Gefahr", wie ein Verbandssprecher der Schweizer am Dienstag mitteilte.

Xhaka gehört zu den wichtigen Stützen der Eidgenossen, die sich im Achtelfinale gegen Italien (2:0) durchgesetzt haben.

"Wir genießen den Moment. Wir spielen gut und haben uns das Lob durch harte Arbeit verdient", sagte Nationaltrainer Murat Yakin am Dienstag: "Wir sehen, dass es gut läuft, wir haben eine gute Stimmung."

Trotz der schwachen Auftritte der Three Lions sieht der Schweizer Coach seine Mannschaft nicht in der Favoritenrolle. "Wenn wir ehrlich sind, ist der Marktwert der Engländer viel höher als unserer", sagte Yakin. "Aber lasst uns erst das Spiel spielen, dann sehen wir, wer der Favorit ist."

Die bisherigen Leistungen der Engländer in diesem Turnier wollte er zwar nicht bewerten, er wisse aber "über die Stärken und Schwächen" des Gegners Bescheid, sagte Yakin.