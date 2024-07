Achtelfinale: Mwene und Schmid in ÖFB-Startelf

APA/GEORG HOCHMUTH

Bleibt in der ÖFB-Startelf: Romano Schmid

Das österreichische Nationalteam geht am Dienstag (21.00 Uhr) in Leipzig mit der erwarteten Formation in das EM-Achtelfinale gegen die Türkei. Phillipp Mwene erhielt links in der Abwehr den Vorzug gegenüber Alexander Prass. Dazu beginnt in der Offensive Romano Schmid, der im abschließenden Gruppenspiel gegen die Niederlande (3:2) mit einem Tor überzeugt hatte. Dadurch rückte Konrad Laimer ins Mittelfeldzentrum zurück und Florian Grillitsch aus der Startformation.

Vor Torhüter Patrick Pentz setzt Teamchef Ralf Rangnick auf das Innenverteidiger-Duo Kevin Danso und Philipp Lienhart. Im Sturmzentrum startet wie in den beiden vergangenen Partien Kapitän Marko Arnautovic.

Aufstellung Österreich: Pentz - Posch, Danso, Lienhart, Mwene - Seiwald, Laimer - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic

