NBA-Star Schröder traut DFB-Team den EM-Titel zu

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Markus Ulmer

Will in Paris eine Medaille: Dennis Schröder

Dennis Schröder, Kapitän der Basketball-Weltmeister, sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Falle eines Sieges im EM-Viertelfinale gegen Spanien als Top-Favorit auf den Titel.

"Wenn sie die schlagen, werden sie Europameister", sagte der 30-Jährige am Mittwoch bei einem Medientraining in München. Die DFB-Elf trifft am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart auf die Iberer.

Die deutschen Basketballer bereiten sich aktuell an der Isar auf die Olympischen Spiele in Paris und Lille vor. Das Viertelfinale ihrer Fußballer-Kollegen, die Bundestrainer Gordon Herbert sowie die NBA-Profis Franz und Moritz Wagner in ihrem Camp in Herzogenaurach besucht hatten, werden Schröder und Co. gemeinsam verfolgen.

"Wir haben extra das Training nach vorne verschoben, damit wir zusammen gucken können. Wir wünschen ihnen alles Gute. Die machen das schon", so der Spielmacher.