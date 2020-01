ÖFB-Frauen gegen Frankreich in St. Pölten

GEPA pictures/ Walter Luger

Die ÖFB-Frauen werden den Quali-Schlager gegen Frankreich in der NV-Arena bestreiten

Der große Schlager in der EM-Qualifikationsgruppe G der Frauen zwischen Österreich und Frankreich am 14. April wird in der NV-Arena von St. Pölten stattfinden.

Österreich führt aktuell mit dem Maximum von zwölf Punkten aus vier Spielen die Gruppe G an. Die Französinnen, die erst zwei Partien absolviert haben, rangieren mit sechs Punkten auf Platz zwei.

apa