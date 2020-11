GEPA pictures/ Walter Luger

Ob die "Wölfinnen" erneut abfausten können?

Österreichs Frauen-Meister SKN St. Pölten trifft in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation am 19. November im eigenen Stadion auf CSKA Moskva (Moskau).

Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben. Die Entscheidung fällt in einer Partie. Der Aufsteiger steht im Sechzehntelfinale, das im Dezember in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird.

apa