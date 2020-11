Austrianerin Pireci zurück im Nationalteam

GEPA pictures/ Patrick Steiner

In der Bundesliga ist Pireci derzeit kaum zu halten

ÖFB-Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann holt Offensiv-Spielerin Besijana Pireci von USC Landhaus/Austria für das EM-Quali Doppel in Frankreich und gegen Serbien zurück ins Nationalteam.

Pireci ist erstmals seit Oktober 2018 wieder im Aufgebot. Zum Einsatz kam sie bislang noch nie. Die 21-Jährige machte gerade wieder mit hervorragenden Leistungen in der heimischen Bundesliga auf sich aufmerkam, traf zuletzt drei Mal in Folge für Landhaus/Austria.

Laura Feiersinger kehrt nach überstandener Fußverletzung ebenfalls zurück in den Kader.

Lehrgangsstart ist am 22. November in Götzis. Meister SKN St. Pölten stellt mit Isabella Kresche, Jasmin Eder, Stefanie Enzinger und Lisa Makas gleich vier Spielerinnen. Sie matchen sich zuvor noch am 19. November in der UEFA Women's Champions League mit CSKA Moskva.

In der Gruppe G liegen die ÖFB-Frauen hinter Frankreich auf Platz zwei. Die jeweiligen Gruppensieger und die drei besten Zweitplatzierten aller neun Qualigruppen lösen das Ticket für die EM-Endrunde auf direktem Wege. Dafür braucht Österreich wohl zumindest zwei Punkte.

Der ÖFB-Kader für das EM-Qualif-Finale:

TOR: GRITZNER Vanessa (SK Sturm Graz/0), KRESCHE Isabella (spusu SKN St. Pölten/0), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/64)



ABWEHR: ASCHAUER Verena (Eintracht Frankfurt/GER/71/8), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/77/1), NASCHENWENG Katharina (TSG 1899 Hoffenheim/GER/15/0), SCHIECHTL Katharina (SV Werder Bremen/GER/54/6), SCHNADERBECK Viktoria (Arsenal WFC/ENG/76/2), WEILHARTER Yvonne (RB Leipzig/GER/4/0), WENNINGER Carina (FC Bayern München/GER/98/4), WIENROITHER Laura (TSG 1899 Hoffenheim/GER/6/0)



MITTELFELD: DEGEN Celina (TSG 1899 Hoffenheim/GER/0), DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/36/4), EDER Jasmin (spusu SKN St. Pölten/47/1), FEIERSINGER Laura (Eintracht Frankfurt/GER/77/14), KOLB Lisa (SV Neulengbach/0), MAYR Elisabeth (FC Basel/SUI/8/0), PUNTIGAM Sarah (Montpellier HSC/FRA/103/15), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/78/11)



ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/62/26), ENZINGER Stefanie (spusu SKN St. Pölten/16/1), MAKAS Lisa (spusu SKN St. Pölten/62/18), PINTHER Viktoria (Bayer 04 Leverkusen/GER/26/1), PIRECI Besijana (SG Austria Wien/USC Landhaus/0)

red