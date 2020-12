DFB-Team startet WM-Quali mit Heimspiel gegen Island

Acero via www.imago-images.de

Zum Start der WM-Quali treffen Joachim Löw und Co. auf Island

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beginnt die Qualifikation für die WM 2022 in Katar mit dem Heimspiel gegen Island.

Der Auftakt ins EM-Jahr soll am 25. März 2021 (20:45 Uhr) ausgetragen werden, wie aus dem von der Europäischen Fußball-Union am Dienstagabend veröffentlichten Spielplan hervorgeht.

Drei Tage darauf folgt das Auswärtsspiel in Rumänien, wieder drei Tage später empfängt der viermalige Weltmeister Nordmazedonien.

Weiter geht es nach der EURO am 2. September in Liechtenstein, drei Tage drauf steht das Heimspiel gegen Armenien an, danach folgt das erste Rückspiel in Island (8. September). Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM.

Die deutschen Spiele im Überblick:

25. März 2021 Deutschland - Island

28. März 2021 Rumänien - Deutschland

31. März 2021 Deutschland - Nordmazedonien

2. September 2021 Liechtenstein - Deutschland

5. September 2021 Deutschland - Armenien

8. September 2021 Island - Deutschland

8. Oktober 2021 Deutschland - Rumänien

11. Oktober 2021 Nordmazedonien - Deutschland

11. November 2021 Deutschland - Liechtenstein

14. November 2021 (alle 20:45 Uhr) Armenien - Deutschland