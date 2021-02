ÖFB-Team in FIFA-Weltrangliste weiter auf Rang 23

APA

Fodas ÖFB-Team unter europäischen Mannschaften die Nummer 15

Das österreichische Nationalteam wird in der FIFA-Weltrangliste weiter auf Platz 23 geführt. Da es seit der letzten Ausgabe des Rankings keine nennenswerte Länderspiele gab, blieben die ersten 32 Plätze unverändert. Die FIFA veröffentlichte die neue Rangliste am Donnerstag. Es führt weiterhin Belgien vor Weltmeister Frankreich und Brasilien.

Unter den europäischen Mannschaften ist das ÖFB-Team von Trainer Franco Foda aktuell die Nummer 15. Die EM-Gruppengegner Niederlande, Ukraine und Nordmazedonien liegen in der Weltrangliste auf den Plätzen 14, 24 und 65. Die ersten Länderspiele des neuen Jahres bestreitet die Foda-Auswahl Ende März in der WM-Qualifikation in Schottland (25. März) sowie in Wien gegen die Färöer (28. März) und Dänemark (31. März)

Die FIFA-Weltrangliste vom 18. Februar 2021:

1. Belgien 1.780 Punkte

2. Frankreich 1.755

3. Brasilien 1.743

4. England 1.670

5. Portugal 1.662

6. Spanien 1.645

7. Argentinien 1.642

8. Uruguay 1.639

9. Mexiko 1.632

10. Italien 1.625

12. Dänemark ** 1.614

14. Niederlande * 1.609

23. ÖSTERREICH 1.531

24. Ukraine * 1.521

48. Schottland ** 1.436

65. Nordmazedonien * 1.362

87. Israel ** 1.279

107. Färöer ** 1.183

177. Moldau ** 950

* = Gegner des ÖFB-Teams bei der EM

** = Gegner des ÖFB-Teams in der WM-Qualifikation