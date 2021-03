Neue U21 gewinnt ersten Test zweistellig

APA

Werner Gregoritsch dirigierte seine neue Auswahl zu einem Kantersieg (Archiv)

In ihrem ersten Länderspiel feiert Österreichs neue U21-Auswahl einen 10:0-Kantersieg gegen Saudi-Arabien.

Österreichs neu formiertes U21-Nationalteam des Jahrganges 2000 und jünger ist mit einem Kantersieg gestartet. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch fertigte am Samstag in einem Testspiel im Rahmen ihres Trainingslagers in Spanien jene von Saudi-Arabien mit 10:0 (6:0) ab. Ein ernsthafterer Gradmesser folgt am Montag (15:00 Uhr) mit einem weiteren Test ebenfalls in San Pedro del Pinatar gegen Polen.

Chelsea-Legionär Thierno Ballo trat gegen die sichtlich überforderten Saudis schon vor der Pause als Dreifachtorschütze in Erscheinung (2., 3., 39.). Dazu schnürten Austria Wiens Patrick Wimmer (8., 43.) und WSG-Tirol-Offensivmann Tobias Anselm (49., 53.) jeweils einen Doppelpack. Die weiteren ÖFB-Tore bei relativ starkem Wind in der Region Murcia erzielten der von Salzburg an St. Gallen verliehene Junior Adamu (29.), Rapid-Außenverteidiger Lukas Sulzbacher (61.) und Salzburg-Hoffnung Nicolas Seiwald (82.). Polen hatte die Saudi-Arabier zuletzt ebenfalls mit 7:0 (2:0) vorgeführt.

Ernst wird es für Österreichs neue U21 erstmals am 8. Juni mit dem Auftakt der EM-Qualifikation zu Hause gegen Estland. Die weiteren Gegner im Kampf um ein Ticket für die Endrunde 2023 in Georgien und Rumänien sind Kroatien, Norwegen, Finnland und Aserbaidschan.

apa