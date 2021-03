Kapitän Alaba mit großem Respekt vor Dänemark

JAKUB SUKUP, APA

Alaba warnt vor Stärken von Dänemark

David Alaba hat eindringlich vor Österreichs WM-Qualifikationsgegner Dänemark gewarnt. "Sie haben eine sehr gute Mannschaft mit guten Einzelspielern und sind auch als Kollektiv gut aufgestellt", sagte der Bayern-Profi vor dem Duell mit dem Weltranglisten-Zwölften am Mittwoch im Happel-Stadion.

Goalie Kasper Schmeichel gehört für Alaba zu den Besten seiner Zunft, und Regisseur Christian Eriksen spielt laut dem Wiener "schon lange auf Weltklasse-Niveau. Er ist torgefährlich und schießt gute Standards."

Bei allem Respekt vor dem Gegner ist die Vorfreude bei Alaba dennoch groß. "Wir alle lieben solche Spiele. Vielleicht spielen wir gerade für solche Spiele auf so einem Niveau", meinte der 28-Jährige, der in Abwesenheit von Julian Baumgartlinger und Marko Arnautović wieder als ÖFB-Kapitän fungieren wird.

Dass die heimische Auswahl zwei Punkte hinter Dänemark liegt, sieht Alaba nicht als großes Problem. "Unsere Ausgangslage ist ganz okay. Wir haben in Schottland (Anm.: 2:2) Punkte liegengelassen, sind aber im zweiten Spiel (3:1 gegen die Färöer) sehr gut in die Quali eingestiegen", meinte Alaba und beteuerte: "Wir wollen alles dafür tun, um erfolgreich zu sein."

