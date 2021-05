Trio für offiziellen EM-Song bekannt

APA/AFP

Martin Garrix produziert die offizielle EM-Hymne

Stimmung durch irisch-niederländische Musikpower: Produzent Martin Garrix (24) steuert zusammen mit Bono und The Edge von U2 den offiziellen Song zur EM bei. "We Are The People We've Been Waiting For" soll am 14. Mai erscheinen, gaben die Musiker am späten Dienstagabend auf Instagram bekannt.

Der DJ aus dem Norden Hollands wurde 2013 mit seinem Dance-Track "Animals" bekannt. U2-Frontmann Bono (60) ist wie Garrix bekennender Fußball-Fan.

Die Europameisterschaft startet am 11. Juni und findet in elf Ländern statt. Österreich spielt in der Gruppe C mit den Niederlanden, der Ukraine und Nordmazedonien in Bukarest und Amsterdam.

apa