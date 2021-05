DFB-Test gegen Chile findet in Offenbach statt

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Bundestrainerin Voss-Tecklenburg bestreitet mit ihrer Mannschaft zwei Testspiele

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr letztes Heimspiel vor der Sommerpause am 15. Juni (15:00 Uhr) gegen Chile in Offenbach.

Den Spielort verkündete der Deutsche Fußball-Bund am Freitag nach der Präsidiumsentscheidung.

Fünf Tage vor der Partie im Stadion am Bieberer Berg tritt die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zum Länderspiel gegen die Französinnen in Straßburg an. Im September beginnt für den zweimaligen Weltmeister die Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland.