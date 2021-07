Salzburg gegen Atlético ein Ticketseller

FC Red Bull Salzburg

Kamil Piątkowski vor seinem Debüt für FC Red Bull Salzburg

Kamil Piątkowski steht vor seinem Debüt für RB Salzburg. Der polnische Innenverteidiger wird Mittwoch im Test gegen Atlético dabei sein.

Just wenn Rekordmeister Rapid Mittwochabend gegen Sparta Prag um den Einzug in die 3. Runde der Champions-League-Qualfikation kämpft, testet Abomeister RB Salzburg gegen Atlético Madrid.

>> CL-Quali: Statistik spricht für Rapid

Montagmittag waren für den Hit in Salzburg schon über 18.000 Karten verkauft. "Für uns ist dieses Spiel nicht nur sportlich ein wichtiger Test. Es ist für uns und unsere Fans auch sonst ein echtes Highlight. Erstmals seit langer Zeit dürfen wir wieder in einem hoffentlich vollen Stadion spielen – gegen eine der besten Mannschaften Europas", sagt wird Trainer Matthias Jaissle in einer Aussendung der Bullen zitiert.

Die Ticketbesitzer haben bis Donnerstagfrüh auch noch das Vorkaufsrecht für den nächsten Testspielschlager gegen den FC Barcelona (am 4. August). Hier sind bereits über 10.000 Tickets weg. Rein dürfen maximal 30.188.

Neuerwerbung Kamil Piątkowski wird Mittwoch erstmals für Salzburg auflaufen. Verletzungsbedingt fehlen werden Mërgim Berisha (Leiste), Sékou Koïta (Knie), Albert Vallci (Achillessehne) und Bernardo (Adduktoren).

red