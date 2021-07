Demir-Tor bei Barcelona-Testspielsieg

Revierfoto via www.imago-images.de

Yusuf Demir jubelt über seinen ersten Treffer für Barcelona

Yusuf Demir scheint es beim FC Barcelona so richtig zu gefallen. Das Edeljuwel des SK Rapid, das in dieser Saison an spanischen Topklub verliehen ist, erzielte in seinem dritten Testspieleinsatz für Barça seinen ersten Treffer.

Rapid-Leihgabe Yusuf Demir fühlt sich beim FC Barcelona so richtig wohl. Konnte er bereits in seinen ersten Trainings und Testspielen Coach Ronald Koeman überzeugen, hat er nun auch in seinem dritten Testeinsatz für Barça seinen ersten Treffer erzielt. Beim 3:0-Sieg der Katalanen gegen Saša Kalajdžić-Klub VfL Stuttgart erzielte Demir das zwischenzeitliche 2:0. Dem Tor des 18-jährigen Profis ging eine sehenswerte Vorarbeit von zwischen Neuzugang Memphis Depay und Antoine Griezmann voraus.

Memphis Depay brachte Barcelona aus einer schönen Einzelaktion in Führung (21.) und bereitete auch das 2:0 vor, Riqui Puig (73.) gelang vor 25.000 in Stuttgart der Endstand. Beim ersatzgeschwächten VfB spielte der österreichische U18-Teamstürmer Manuel Polster von Beginn an. Er war im Sommer zur zweiten Mannschaft der Schwaben gewechselt. Saša Kalajdžić befindet sich nach einem positiven Coronatest seit Wochenbeginn in häuslicher Quarantäne. Zwei weitere Stuttgart-Profis wurden inzwischen positiv auf Corona getestet.

Für Demir war es bereits der dritte Startelfeinsatz für Barcelona, nachdem er als fixer Bestandteil der ersten Mannschaft mit ins Trainingslager nach Donaueschingen genommen wurde. Diesmal durfte er mit Spielern wie Piqué, Griezmann, Depay, Lenglet oder Frenkie de Jong über den Platz pirschen und konnte erneut Eigenwerbung betreiben.

red/apa