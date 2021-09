Wienroither trifft im zweiten CL-Spiel in Folge

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Wienroither im Nationalteam (Dezember 2020)

Laura Wienroither hat sich auch im Rückspiel der 2. Runde der UEFA Women's Champions League in die Schützenliste eingetragen.

Die 22-jährige Oberösterreicherin traf am Mittwoch beim 3:3-Heimremis von 1899 Hoffenheim gegen den FC Rosengård in der achten Minute zum 1:0 und bereitete auch den zweiten Treffer ihres Teams vor. Auch beim 3:0-Sieg in Schweden hatte die ÖFB-Teamspielerin getroffen, sie hatte damit großen Anteil am Aufstieg in die erstmalig ausgetragene Gruppenphase.

"Das Toreschießen war bis dato noch nie so mein Ding. Ich freu mich, dass mir das die letzten Spiele so gut gelungen ist. Wenn es nach mir geht, kann es so weitergehen", lachte Wienroither anschließend bei der Pressekonferenz.

Inklusive Liga traf die als Rechtsverteidigerin aufgebotene Wienroither im dritten Pflichtspiel in Folge. Wie sie spielte auch Linksverteidigerin Katharina Naschenweng durch. Nicole Billa, Deutschlands Fußballerin des Jahres, wurde zur Pause eingetauscht.

Kommenden Montag erfolgt die Auslosund zur Gruppenphase. "Die Mannschaft ist ganz schnell zusammengewachsen, hat eine gute Mentalität entwickelt, jeder kämpft für den anderen ... eine Mannschaft die zurecht zu den besten 16 Europas zählt", resümierte TSG-Trainer Gabor Gallai.

apa/red