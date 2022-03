Dragović vor Europa-League-Aus - Barça nur 0:0

IMAGO/Stuart Wallace/Shutterstock

Kein erfolgreicher Abend für Aleksandar Dragović und sein Team

Aleksandar Dragović und Roter Stern Belgrad stehen nach einem 0:3 in der Europa-League vor dem Aus. Die Glasgow Rangers waren im Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstag eine Nummer zu groß. Drei Tore der Serben zählten wegen Abseits nicht. Enttäuschend verlief der Donnerstag auch für den FC Barcelona, der im heimischen Camp Nou nicht über ein torloses Remis gegen Galatasaray Istanbul hinauskam.

Die weiteren Donnerstag-Begegnungen endeten mit Heimsiegen. Der vierfache Europa-League-Sieger FC Sevilla bezwang West Ham durch ein Tor von Barca-Leihgabe Munir (60.) mit 1:0. Braga gegen Monaco endete 2:0. Atalanta gewann in Bergamo gegen Bayer Leverkusen mit 3:2. Luis Muriel erzielte einen Doppelpack (25., 49.).

Keine Tore in Barcelona

Die meisten Treffer des Tages fielen in Eindhoven, wo PSV und Kopenhagen im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League ein spektakuläres 4:4 lieferten. Die Niederländer lagen nie in Front, der israelische Österreich-Schreck Eran Zahavi setzte im atemlosen Hin und Her den Schlusspunkt (85.).

Barcelona zelebrierte lange brotlose Feldüberlegenheit, wurde gegen defensive Türken nur selten zwingend genug. In vereinzelten Druckphasen konnte sich der von Barcelona ausgeliehen Goalie Iñaki Peña auszeichnen. Die Chancen auf einen Heimsieg der Katalanen wären aber da gewesen. Frenkie de Jong scheiterte nach einer Fallrückzieher-Vorlage von Pierre-Emerick Aubameyang an der Stange (75.).

In Glasgow tat sich die von Dragovic dirigierte Defensive mit den beweglichen Schotten schwer. Die Tore fielen aber jeweils nach Standardsituationen. Schon nach einer Viertelstunde stand es 0:2. Roter-Stern-Torjäger Aleksandar Katai scheiterte beim Stand von 0:2 mit einem Elfmeter am 40-jährigen Allan McGregor (24.).

Grbić verliert mit Vitesse gegen Roma

Während der LASK in der Conference League gegen Slavia Prag eine empfindliche 1:4-Auswärtsniederlage kassierte, steht sein früherer Abwehrchef Gernot Trauner mit Feyenoord Rotterdam mit mehr als einem Bein im Viertelfinale. Trotz 1:2-Rückstand bei Partizan Belgrad setzten sich die Niederländer noch klar mit 5:2 durch.

Adrian Grbić unterlag mit dem Rapid-Bezwinger Vitesse Arnheim der AS Roma zuhause 0:1. Auch Heinz Lindner verlor mit dem FC Basel, aber auch hier ist die Ausgangsposition nach einem 1:2 in Marseille intakt. Der polnische Stürmer Arkadiusz Milik erzielte mit einem lässigen Elfmeter-Chip in die Mitte (19.) und einem Abstaubertor (68.) beide Treffer der Franzosen. Im Finish kam Basel auf und drückte auf den Ausgleich.

Die früheren Rapid-Profis Stefan Schwab und Thomas Murg kamen beim 1:0-Sieg von PAOK Saloniki gegen Gent im Finish auf den Platz. Norwegens Meister Bodö Glimt bezwang Alkmaar 2:1.

